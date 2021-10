Cauchemar en cuisine, version française, épisode 1 ce soir sur M6.

C'est J-11 aujourd'hui avant le mariage de Kate Middleton et d'un Prince William. Pour l'occasion, vos chaînes de télévision préparent chacune un plan d'attaque avec, dès les prochains jours, de nombreuses émissions spéciales. Le mariage aura lieu le vendredi 29 et la cérémonie sera retransmise en direct sur TF1, France 2 et M6. Sur TF1, c'est Jean-Claude Narcy qui vous fera vivre l'évènement. Sur M6, c'est Nathalie Renoux, entourée de chroniqueurs qui se chargera des commentaires. Enfin sur France 2, Marie Drucker sera accompagnée de Stéphane Bern. Si vous ne souhaitez pas regarder l'intégralité de la cérémonie, le soir, la chaine W9 vous proposera un résumé dès 20h40 avec les commentaires de Geneviève de Fontenay aux cotés de Sidonie Bonnec. A vous de choisir.

L'émission X Factor commence ses primes en direct dès demain soir. Selon nos récentes informations, 2 stars ou groupes viendront chanter sur le plateau chaque semaine. Parmi eux, Lady Gaga et les Black Eyed Peas. C'est Matthieu Grelier, le producteur du télé-crochet qui le promet.

Un nouveau concept de publicité a été initié par le magasin Ikéa et son agence de communication. Pour sa dernière campagne, le géant suédois du meuble a commandé 365 spots différents. Le concept, vous l'avez compris : une pub différente par jour pendant un an. A ce jour, 250 clips auraient déjà été tournés.

La sélection télé du jour c'est M6. Nous en avons déjà parlé sur tendanceouest.com, c'est la déclinaison française de l'émission « Cauchemar en cuisine ». Il s'agit de l'adaptation de Kitchen Nightmares, un programme britannique avec le chef Gordon Ramsay. En France, c'est Philippe Etchebest, un chef français doublement étoilé au Michelin qui ira à la rencontre de restaurateurs français à la dérive pour les aider à redorer l'image de leur établissement. Premier épisode ce soir sur M6 dès 20h45.