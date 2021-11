Trollhättan (Suède) (AFP). Suède: la police évoque des motivations racistes dans l'attaque au sabre

La police suédoise a annoncé vendredi que "des motivations racistes" animaient le jeune homme de 21 ans qui a tué la veille deux personnes au sabre dans une école accueillant majoritairement des élèves issus de l'immigration. Les enquêteurs travaillant sur ces homicides à Trollhättan (sud-ouest) fondent leur appréciation sur les éléments retrouvés en perquisition au domicile de l'auteur, son "accoutrement et comportement sur les lieux des crimes" et "la sélection des victimes". "L'ensemble permet de dire que l'auteur était animé par des motivations racistes lorsqu'il a commis ses crimes dans l'école Kronan", selon un communiqué. Identifié par la presse suédoise comme Anton Lundin-Pettersson, natif de Trollhättan, le tueur a semé la terreur jeudi matin dans un établissement scolarisant des enfants du primaire au collège. Il a tué un enseignant et un élève à l'arme blanche et blessé un autre enseignant ainsi qu'un jeune élève, tous deux hospitalisés dans un état grave, avant d'être abattu. Atteint par un tir de la police, il a succombé des suites de ses blessures quelques heures plus tard. Vêtu de noir, le visage dissimulé par un masque du film "La Guerre des étoiles" et coiffé d'un casque rappelant ceux de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, il a "choisi ses victimes en fonction de leur origine ethnique", a précisé un officier de police, Niklas Hallgren, à la télévision publique SVT.

