Une marche pour la Normandie dimanche à Caen

Objectif : "réveiller" la région pour "préserver un tissu économique dynamique, pérenniser les emplois" et surtout "combattre cette résignation typique des Normands, qui sont convaincus que tout est joué".

Un tour par les abbayes de Guillaume

Après s'être illustré à la mi-temps lors de différents matchs de haut-niveau à Caen (notre photo), Nous sommes Guillaume s'essaie à un tour de force en organisant dimanche 25 octobre une marche pour une "Normandie équilibrée". "Une marche sur les pas de Guillaume le Conquérant, au départ de son château. Nous nous rendrons ensuite sur ses deux abbayes, aux dames qui abrite le Conseil régional, et aux hommes, la mairie de Caen", explique Philippe Nantermoz, directeur général de la société Legallais (qui emploie 800 personnes dont 500 dans le Calvados) et porte-parole du collectif Nous sommes Guillaume. Un événement mis en place alors que la région s'apprête à fêter en 2016 les 950 ans de la bataille d'Hastings.

"Nous invitons tous les Normands"

"Nous avons une des plus belles régions de France. Ce qu'il faut maintenant, c'est mettre la préfecture à Rouen parce que cette ville, et c'est une très bonne chose, est très proche de l'État parisien, et administrer le pouvoir économique, donc le Conseil régional, depuis Caen. Il ne faut pas non plus oublier le Havre, la première ville de Normandie."

Sur les réseaux sociaux, des centaines de personnes ont déjà répondu présentes pour défendre l'équilibre des territoires. "Nous invitons tous les Normands à se joindre à nous. Il faut montrer à nos élus que nous tenons à la vitalité économique de Caen." Aux élus, mais aussi aux candidats aux prochaines élections régionales, les 6 et 13 décembre prochains. Même si le collectif se revendique apolitique, en période de campagne électorale, l'événement devrait en principe attirer celles et ceux en quête de visibilité.

Pratique. Départ dimanche 25 octobre à 9h30 depuis le château de Caen. Sur Internet : noussommesguillaume.org