Paris (AFP). Marine le Pen sur France 2: Bertrand débattera en duplex depuis le Nord

Xavier Bertrand, tête de liste Les Républicains aux élections régionales en Nord-Pas-de-Calais/Picardie, débattra à distance avec son adversaire Marine Le Pen, invitée de Des Paroles et des Actes (DPDA) jeudi soir sur France 2, a annoncé jeudi matin son entourage. "Proposition de dernière minute de : sera en duplex depuis La Chapelle d'Armentières où il tient une réunion publique", a tweeté le député LR Gérald Darmanin, directeur de campagne de M. Bertrand. L'invitation à l'émission de la présidente du Front national, par ailleurs candidate aux régionales en Nord-Pas-de-Calais/Picardie, a suscité un flot de critiques contre la chaîne du service public, à commencer par Xavier Bertrand, et le PS et LR ont saisi le CSA au nom de l'équité du temps de parole. Mercredi, à la veille de cette émission, le gendarme de l'audiovisuel a appelé les télévisions qui reçoivent des personnalités politiques "fortement impliquées" dans la campagne des régionales à donner "rapidement" la parole à leurs concurrents. Pour "apaiser la polémique", France Télévisions a annoncé avoir invité, mercredi dans la soirée, Xavier Bertrand et le chef de file des socialistes, Pierre de Saintignon, à se joindre à Marine Le Pen en deuxième partie d'émission pour un débat, à égalité de temps de parole, sur les régionales des 6 et 13 décembre. M. de Saintignon a indiqué pour sa part qu'il se prononcerait "dans la matinée" sur sa participation à l'émission. Face à la saisine du CSA, Marine Le Pen avait tweeté mercredi soir: " s'allie au trotskiste du PS pour museler ma parole: pourquoi ne suis-je même pas étonnée?"

