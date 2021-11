Ljubljana (AFP). Migrants: Situation d'urgence dans les Balkans, mini-sommet européen dimanche

L'Union européenne a convoqué un mini-sommet avec les dirigeants des pays européens confrontés à l'exode persistant de milliers de migrants et réfugiés, à l'image de la petite Slovénie qui tentait mercredi d'organiser, avec difficulté, leur transit sur son territoire. Les chefs d'Etat et de gouvernement d'Autriche, de Bulgarie, de Croatie, d'Allemagne, de Grèce, de Hongrie, de Roumanie, de Macédoine, de Serbie et de Slovénie se retrouveront dimanche à Bruxelles pour tenter de coordonner leur action face à une "situation d'urgence" dans les Balkans, a indiqué la Commission européenne. L'UE est appelée à l'aide par Ljubljana: avec l'installation de clôtures anti-migrants par la Hongrie, la Slovénie devient, avec la Serbie et la Croatie, l'un des principaux pays de transit vers le nord de l'Europe. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker a reconnu "les problèmes énormes () presque existentiels" qu'affronte "l'un des Etats membres les plus exigus de l'UE", la Slovénie et ses deux millions d'habitants qui ont vu entrer près de 21.500 migrants sur leur territoire depuis samedi. Mercredi, environ 11.000 d'entre eux étaient accueillis dans les camps prévus à cet effet en attendant de pouvoir continuer leur route vers l'Autriche, frontière nord de la Slovénie. L'affluence dans ces centres rendait la situation précaire. A Brezice, près de la frontière croate, un feu d'origine inconnu a détruit 27 tentes collectives, soit la majorité des hébergements du camp prévu pour 400 migrants, et qui en a reçu jusque 4.000 ces derniers jours. Rapidement maîtrisé, l'incendie n'a pas fait de blessé mais a provoqué un début de panique. Des brasiers de fortune sont allumés par les migrants pour se réchauffer, mais aussi pour protester contre l'attente, selon les médias slovènes. La tension est également brièvement montée à la frontière avec l'Autriche que plus d'un millier de personnes ont traversée à pied, en lieu et place des bus prévus, croyant sans doute, selon l'hypothèse de la police, être arrivées en Allemagne. L'Allemagne a dit ne pas exclure le recours à des avions militaires afin d'expulser les migrants ne répondant pas aux critères du statut de réfugié. Après avoir fait voter une extension des prérogatives de l'armée permettant aux soldats d'aider la police sur les 670 km de frontière bordant la Croatie et délimitant l'espace Schengen, le gouvernement slovène souhaite amender la loi pour pouvoir mobiliser les policiers à la retraite. - "Europe qui se nombrilise"- "Police et protection civile sont aux limites de leurs capacités", selon le porte-parole du gouvernement Bojan Sefic. Le commissaire européen aux Migrations, le Grec Dimitris Avramopoulos, est attendu en Slovénie jeudi pour évaluer les besoins du pays. A la porte d'entrée de l'UE, en Grèce, où des milliers de migrants accostent sur des embarcations de fortune depuis les côtes turques, le nombre d'arrivées a connu une nouvelle accélération ces derniers jours. Selon l'ONU, quelque 502.000 personnes ont emprunté cette route depuis janvier, soit la grande majorité des entrées de migrants dans l'UE (643.000 au total). Et la Turquie dit se préparer à un nouvel afflux de réfugiés à sa frontière avec la Syrie après l'offensive menée dans le nord du pays par les forces du régime appuyées par l'aviation russe. L'UE, confrontée à la pire crise migratoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est divisée sur la façon de répondre à cet exode. Illustration de ces divisions: les partis conservateurs de l'Union européenne réunis mercredi et jeudi à Madrid ont appelé au renforcement des frontières extérieures de l'Europe. "Nous ne pouvons pas accepter l'ensemble de la misère du monde", a plaidé Joseph Daul, président du Parti populaire européen qui regroupe ces partis conservateurs.

