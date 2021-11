Le mois dernier a été le mois de septembre le plus chaud sur la planète enregistré depuis le début des relevés de températures en 1880, a annoncé mercredi l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA). "La période recoupant les neuf premiers mois de l'année, de janvier à septembre, a également été la plus chaude dans les annales", a précisé la NOAA.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire