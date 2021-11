346 postes supprimés chez Areva-La Hague

Mardi 20 octobre, la direction d'Areva a annoncé la suppression de 2700 postes en France, d'ici 2017. Un plan de sauvegarde pour l'emploi signé par quatre syndicats du groupe, la CGT ne l'ayant pas paraphé.

Un comité local d'entreprise extraordinaire était organisé ce mercredi sur le site de la Hague, où la branche Areva NC, spécialisée dans le traitement et recyclage, emploie 3000 personnes. En France, 825 postes devraient être supprimés chez Areva NC. Le site de la Hague devrait prendre sa part à hauteur de 346 postes, d'ici à fin 2018. Soit une centaine de départs par an jusqu'en 2017 et une trentaine en 2018.



"L’ensemble des départs sera réalisé sur la base du volontariat. L’essentiel des suppressions de postes pourrait être atteint par le biais de mesures de cessations anticipées d’activité et des opportunités de carrière sur le site" indique la direction d'Areva La Hague. Par ailleurs, une quarantaine de postes seront créés en 2016 sur la partie démentèlement de l'usine la plus ancienne du site.

Une phase de négociations avec les syndicats ouvrira début novembre. "D'ici là, nous allons prendre le temps d'analyser les réorganisations dues à ce plan. La sécurité des salariés et la sûreté de l'usine et de l'environnement est pour nous une priorité", indique Philippe Launay, délégué FO membre de l'intersyndicale.

"Le plus haut niveau de sûreté des installations sera maintenu, avec une attention particulière au maintien des compétences du personnel" assure de son côté la direction, qui rappelle que le groupe va continuer d'investir sur le site de la Hague.