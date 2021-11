Ramallah (Territoires palestiniens) (AFP). Israël-Palestiniens: Ban réclame la fin urgente des violences

Le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon a appelé mercredi les dirigeants palestiniens et israéliens à mettre fin de toute urgence à la spirale des violences, lors d'une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas en Cisjordanie occupée. "Nous continuerons à soutenir tous les efforts nécessaires pour créer les conditions de véritables négociations. Mais en dernier ressort, c'est aux Palestiniens et aux Israéliens de choisir la paix. Notre défi le plus urgent, c'est d'arrêter la vague de violence actuelle et d'empêcher qu'il y ait plus de morts", a-t-il dit. Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé de son côté Israël à respecter strictement les règles régissant l'ultra-sensible esplanade des Mosquées à Jérusalem. "La poursuite des agressions () contre Al-Aqsa ouvre la porte à un conflit religieux, qui a malheureusement commencé. Nous ne le voulons pas et nous mettons en garde contre ses conséquences", a affirmé M. Abbas, accusant Israël de ne pas respecter le "statu quo" hérité du conflit de 1967 régissant l'esplanade.

