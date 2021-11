Annulation de la foire Saint-Romain à Rouen : les explications

Avant le temps de l'explication est venu celui de la déception : "Nous regrettons la décision des forains. La foire est importante pour l'ensemble du territoire de la Métropole, pour les habitants qui y sont attachés", a avancé Yvon Robert. Son adjoint à la tranquillité publique, aux foires et aux marchés Jean-Loup Gervaise évoque lui une décision "triste pour les Rouennais, pour les enfants rouennais, pour les familles et les enfants des forains victimes colaltérales de quelque chose qui les dépasse". Enfin, pour Frédéric Sanchez, c'est un "sentiment d'incrédulité" qui domine devant une décision "inattendue". Voilà pour les regrets.

"Il est dommage qu'ils n'aient pas mesuré plus tôt qu'il n'était plus possible d'organiser la foire sur les quais" Yvon Robert

Vient ensuite le temps des reproches, formulés à demi-mot. Selon Yvon Robert, "il est dommage que les forains n'aient pas mesuré plus tôt qu'il n'était plus possible d'organiser la foire sur les quais bas rive gauche"? Jean-Loup Gervaise explique lui s'être entretenu avec un représentant des forains dès le soir de la fermeture de la Saint-Romain l'an passé pour lui expliquer l'impossibilité de continuer sur les quais : "Nous leur avons annoncé les travaux sur les quais en décembre 2014." Enfin, Frédéric Sanchez insiste sur le fait que "ce sont les forains qui annulent la foire car ils ne sont pas d'accord entre eux sur un plan de foire et sur les emplacements de chacun".

Encore des divergences élus-forains

C'est sur cette dernière affirmation que les versions divergent. Effectivement, il semble qu'il y ait eu des désaccords entre forains sur ce que l'on appelle "le chemin de foire", autrement dit la répartition des manèges le long des allées. Mais si Frédéric Sanchez explique que le "débat ne porte plus sur l'installation sur l'esplanade" mais sur le seul plan de foire, une frange des forains assure au contraire que "l'esplanade Saint-Gervais est inenvisageable pour la foire". Quant à la responsabilité unique des forains, ces derniers la réfutent sur leur page Facebook : "Ce ne sont pas les forains, seuls, mais conjointement avec la mairie qu'il a été décidé de ne pas monter la foire cette année."

Une divergence qui prouve qu'il reste du chemin à parcourir pour que se tienne l'édition 2016. Yvon Robert martèle que lui et les différents acteurs "sont déterminés à travailler sans délai à la réussite de la prochaine édition" en respectant l'accord signé jeudi 15 octobre puis rejeté par une majorité des forains. "Nous tiendrons les engagements compris dans cet accord", confirme Jean-Loup Gervaise.

Quel manque à gagner ?

En attendant, l'heure est au bilan. L'impact économique, s'il ne peut être encore mesuré, est important. Pour les entreprises travaillant chaque année avec les forains, le manque à gagner est conséquent. Pour les commerces de centre-ville qui pouvaient bénéficier de l'affluence, il pourrait l'être aussi. Côté collectivités, ces dernières font l'économie des 150 000€ promis pour renforcer l'offre de transports en commun qui devaient être plus fréquents le temps de la foire. Une bien maigre consolation.