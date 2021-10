Pas de foire Saint-Romain en 2015 à Rouen !

Après une ultime réunion entre eux puis à la Préfecture, les forains auraient décidé de ne pas s'installer sur l'esplanade Saint-Gervais. "Il y a eu un vote, nous indique l'un d'entre eux. Et la majorité remet en cause les conditions d'installation sur l'esplanade et estiment que la foire ne peut pas avoir lieu dans ces conditions."

Le vote a semble-t-il été moins déséquilibré que la semaine dernière (quand seulement 28 forains avaient voulu s'installer sur l'esplanade Saint-Gervais au lendemain de la signature de l'accord) : ils auraient été cette fois-ci plus nombreux. Notre source l'explique aisément : "Ce n'est pas un choix facile. Tout le monde y perd financièrement."

Mais la majorité refusant toujours ce déménagement, la foire ne devrait pas avoir lieux. "Certains vont commencer à partir dès demain." Les signataires de l'accord de la semaine dernière ne se sont pas encore exprimés.