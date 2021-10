Le Tour de France 2016 arrivera au Mont Ventoux le 14 juillet, jour de la Fête Nationale, ont annoncé mardi ses organisateurs en dévoilant le parcours de la prochaine édition. Entre le départ du Mont Saint-Michel le 2 juillet et l'arrivée à Paris le 24 juillet, la course proposera quatre arrivées au sommet et deux contre-la-montre dont un à proximité du massif du Mont-Blanc, une montagne omniprésente durant la dernière semaine.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire