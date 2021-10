Comment tirer profit d'une chanson ?

D'après un rapport d’une ONG américaine, la CIA a utilisé des chansons du groupe Westlife pour torturer ses prisonniers, notamment l’un d’eux, pourtant innocenté quelques années plus tard, qui voulu mettre fin à ses jours.



« Durant ses interrogatoires, on jouait une chanson mielleuse intitulée "My Love" , entrecoupée d’extraits de heavy metal, à un volume assourdissant. » est-il écrit dans ce rapport.

Certains aéroports en Angleterre, comme celui de Gloucester, utilisent des chansons de Tina Turner pour faire fuir les oiseaux des pistes.

Selon un des responsables de la sécurité des pistes, les vocalises de Tina sont plus efficaces pour effrayer les oiseaux que les cassettes avec des cris d’oiseaux en détresse.







En santé aussi, il y a déjà longtemps que la musique est utilisée, cette fois à des fins

thérapeutiques. Des spécialistes ont découverent que les sonorités vocales de la chanteuse Nolwenn

Leroy pouvaient avoir des effets thérapeutiques comparables, voire supérieurs, à ceux qu’ils

obtenaient avec la musique de Mozart.



Qui l'eu cru ?