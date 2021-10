Le bilan et les envies des skippers de Cherbourg

Alexis Loison - "Gagner la prochaine Solitaire du Figaro"

A 31 ans, Alexis Loison signe en 2015 la plus belle saison de sa carrière. Après une victoire d'étape et une 9e place en 2014 sur la Solitaire du Figaro, il se classe cette année 6e de l'épreuve reine du circuit. Et surtout, il décroche le titre de vice-champion de France de course au large, et remporte la Generali Solo à l'occasion de sa première participation, face à des concurrents sérieux comme Xavier Macaire ou Gildas Morvan.

"Cela me rebooste et me donne envie d'être déjà en 2016. Mon objectif annoncé est désormais de gagner la Solitaire du Figaro, l'an prochain, ou l'année d'après... Cette victoire a montré à mes concurrents et à moi-même que j'en étais capable" annonce le Cherbourgeois.

Sophie Faguet - "Une expérience en solitaire très enrichissante"

La skippeuse du bateau Basse-Normandie, soutenue par la région pour deux saisons sur le circuit Figaro, a découvert la course au large en solitaire cette saison. "Seule sur le bateau, il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais il faut rester concentrée jusqu'au bout." Sophie Faguet a bouclé la Solitaire à la 26e place, et se classe au 5e rang des "bizuths", qui courent pour la première fois. L'an prochain, elle voudrait être dans les vingts premiers. La jeune femme de 28 ans se préparera au pôle espoirs de Port-la-Forêt, dans le Finistère. Quand à la course en solitaire... "Si je peux continuer à faire ça, je le ferai le plus longtemps possible".

Louis Duc - "Cap sur la Transat Jacques Vabre"

Quand les bateaux de ses collègues rentrent au port pour un sommeil hivernal, celui de Louis Duc s'apprête à traverser l'Atlantique. Le skipper de Carteret est en ce moment au Havre, d'où partira la Transat Jacques Vabre dimanche 25 octobre, direction Itajai, au Brésil. Pour cette transatlantique en double, Louis Duc, 32 ans, fait équipe avec Christophe Lebas, 46 ans. "Lui c'est la tête, moi c'est les bras, résume Louis Duc, j'ai l'avantage de connaître par coeur mon bateau, Christophe sera le technicien, il est notamment spécialiste de la météo". Le duo espère se classer dans les cinq premiers, en catégorie Class 40 (15 bateaux).