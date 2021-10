Oissel MRNHB: le match contre Nantes vu des cages

"C'est une victoire qui fait du bien au moral" Damien Rouault

Damien, quelle est votre analyse de cette rencontre ?

" Il fallait absolument qu'on gagne, qu'on se rassure par rapport au résultat de Rennes. On savait que c'était des jeunes mais le problème c'est qu'on ne sait jamais qui ils vont aligner car c'est une réserve d'une équipe de première division donc on s'attendait à tout. On a été sérieux dès le départ. On a bien défendu, on a pu monter les balles rapidement c'est là dessus qu'on a pu les avoir. C'est bien, on aurait peut-être pu enfoncer un peu plus le score mais bon c'est une victoire qui fait du bien au moral quand même".

Comment vous êtes-vous blessé vous au genou ?

" Sur une parade, en retombant j'ai la jambe un peu tendue et je sens que ça vrille un petit peu, j'ai eu une petite douleur sur le coup, je suis sorti plus par prudence, on va voir le verdict on en saura plus demain ou après-demain. Ce sera surement une grosse entorse ou au pire les ligaments croisés."