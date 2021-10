Paris (AFP). Hollande veut rassembler et réformer jusqu'à la dernière seconde

François Hollande a déclaré lundi qu'il entendait "rassembler" et "réformer" jusqu'à "la dernière seconde de [son] mandat", et qu'il ferait part "le moment venu" de ses intentions pour 2017. "Le rôle du président de la République, c'est de rassembler et de réunir les Français sur un projet. La France doit avancer, la France doit se réformer, la France doit se moderniser, être compétitive, mais elle doit être juste socialement et avoir le dialogue social comme méthode. Voilà ce que je ferai jusqu'à la dernière minute de mon mandat. Et je vous dirai le moment venu ce que j'ai à faire" pour 2017, a déclaré le président de la République sur RTL. Le président a défendu sa réaction lors de l'incident de Saint-Nazaire, où deux syndicalistes avaient refusé de lui serrer la main, l'opposant implicitement au "casse-toi pov' con" lancé par son prédécesseur Nicolas Sarkozy. "Un syndicaliste vient vers moi (?). Il préfère ne pas me serrer la main, je vais m?en aller ? Je vais prononcer une phrase -vous savez il y en a eu-, qui pourrait également être regardée comme vulgaire ou grossière, sûrement pas", a déclaré le chef de l'Etat sur RTL, dans une allusion transparente à la fameuse phrase de son prédécesseur.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire