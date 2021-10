Cité du Vatican (AFP). Le pape fait saints les parents de Thérèse de Lisieux, modèle de famille

Les parents de la sainte française Thérèse de Lisieux, Louis et Zélie Martin, ont été canonisés dimanche, une première dans l'Eglise catholique et un geste hautement symbolique en plein synode sur la famille. Devant une foule de plusieurs milliers de personnes, rassemblées sous le soleil place Saint Pierre, le pape François a invité les prêtres à suivre l'exemple de Sainte Thérèse, en suivant Jésus Christ sans "ambitions" ni "arrivismes". "Il y a incompatibilité entre une manière de concevoir le pouvoir selon des critères mondains et l?humble service qui devrait caractériser l?autorité selon l?enseignement et l?exemple de Jésus", a-t-il lancé devant cette foule où se tenaient également de très nombreux prêtres, évêques et cardinaux, à Rome à l'occasion du synode sur la famille. Dans une interview cette semaine à l'hebdomadaire Paris-Match, il a salué en Louis Martin et Zélie Guérin un "couple d'évangélisateurs" qui "ouvrait sa porte" aux gens dans le besoin, à une époque où "une certaine éthique bourgeoise méprisait les pauvres". L'Eglise a déjà béatifié d'autres couples lors de cérémonies collectives, mais n'avait encore jamais franchi l'étape suivante: les déclarer saints. Louis et Zélie Martin ont eu neuf enfants, quatre morts en bas âge et cinq filles toutes devenues religieuses. La plus jeune, Marie-Françoise Thérèse Martin, dite Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, née en 1873, entrée au carmel à 15 ans et morte de tuberculose 9 ans plus tard, a été canonisée dès 1925 et faite docteur de l'Eglise, une distinction très rare, en 1997 par Jean Paul II. Une cérémonie ayant rassemblé quelque 2.000 personnes à Lisieux dans l'ouest de la France, a également eu lieu.

