Twickenham (Royaume-Uni) (AFP). Mondial de rugby: Afrique du Sud bat pays de Galles 23-19 et va en demies 

L'Afrique du Sud est la première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde, grâce à son succès sur le pays de Galles 23 à 19 samedi à Twickenham. En demi-finale, le samedi 24 octobre, les Springboks, sacrés en 1995 et 2007, rencontreront le vainqueur du match All Blacks - France, disputé samedi (21h00 françaises) à Cardiff. Les Sud-Africains intègrent le dernier carré du Mondial, alors qu'ils avaient été battus par le Japon (34-32), auteur d'une énorme surprise, lors du premier match le 19 septembre. Longtemps contrariés par la défense oppressante des Gallois, les Sud-Africains ont fait la différence à cinq minutes de la fin sur un essai de leur capitaine Fourie Du Preez, après un départ et un service impeccable du N.8 Vermeulen derrière une mêlée. Jusque-là, les Springboks, fidèles à leur jeu basé sur le pilonnage, avaient survécu grâce à la botte de leur ouvreur Handre Pollard, auteur de 18 points. Les Gallois, éliminés en demi-finale en 2011 par la France, ratent eux l'occasion de revenir dans le dernier carré.

