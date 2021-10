Calvados : condamné pour cambriolage

En effet, L. K, Polonais de 43 ans, répondait seul le vendredi 8 mars de 21 vols en réunion avec effraction. Les faits remontent à la période du 24 mars au 5 avril, date de son arrestation. En comparution immédiate, le prévenu explique, par interprète interposé, qu’il était venu à Caen pour rechercher une de ses connaissances albanaises, et le ramener en Pologne, contre rémunération. Encore selon ses dires, il venait aussi pour voir s’il ne trouverait pas du travail.



“Heureusement qu’il n’avait pas envie de voler”, reprend le procureur. Entre son arrivée en France, et son arrestation, 21 victimes ont été recensées dans des maisons à Mondeville, Giberville, Merville-Franceville, Bretteville-sur-Odon, St-Arnoult et Deauville. Le mode opératoire ? Une mèche, pour percer la fenêtre d’un trou de quelques millimètres, puis, l’utilisation d’un “tourne à gauche”, introduit par le trou, afin d’en actionner la poignée. Méthode sans bruit, destinée à pénétrer discrètement dans des maisons durant le sommeil de leurs habitants… Le butin est hétéroclite : portefeuilles, bijoux, pièces d’or, ordinateurs portables, sacs à main de marque, et même du gasoil et des éviers sur un chantier. Le prévenu explique encore que son ami albanais fait partie d’un réseau international d’écoulement d’objets volés. “Il voulait être seul sur les lieux, pour ne pas confondre le bruit de nos pas avec ceux des occupants. Moi, je ne peux pas escalader, j’ai mal au genou”. Relaxé au bénéfice du doute des vols avant le 29 mars (date estimée de son arrivée en France), L. K a tout de même été condamné à trois ans de prison ferme, à immédiatement exécuter en France. La somme de 1900 ¤ lui a aussi été confisquée.