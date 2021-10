Jérusalem (AFP). Deux Palestiniens tués dans des attaques contre des Israéliens

Deux Palestiniens ont été tués samedi matin en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est après avoir tenté sans succès de poignarder des Israéliens, ont indiqué l'armée et la police israéliennes. La première attaque s'est produite en Cisjordanie occupée peu avant 09H00 locales (06h00 GMT) près de l'enclave juive du centre de Hébron où 500 colons israéliens vivent sous protection de l'armée. Un Palestinien a tenté de poignarder un colon israélien avec un couteau. Ce dernier l'a tué par balles pour se défendre et n'a pas été blessé, a indiqué l'armée. Les forces de sécurité palestiniennes ont confirmé la mort de l'assaillant, identifié comme Fadel al-Kawatsmi, 18 ans. Peu après, un autre Palestinien a été tué après avoir tenté de poignarder un soldat israélien dans le quartier de Armon Hanetsiv, à Jérusalem-Est, selon la police. L'assaillant, dont l'identité n'a pas été communiquée, a tenté de poignarder un soldat lors d'un contrôle d'identité et a immédiatement été tué par des militaires, a précisé la porte-parole de la police Louba Samri. La flambée de violences qui a débuté le 1er octobre en Cisjordanie occupée et Jérusalem-Est, avant de s'étendre à la bande de Gaza et de toucher aussi Israël, a fait 39 morts, dont plusieurs auteurs d'attaques, et des centaines de blessés côté palestinien, ainsi que sept morts et des dizaines de blessés côté israélien.

