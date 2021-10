J?uf (France) (AFP). Lorraine: l'enfant poignardé en pleine rue dans un état grave mais stationnaire (procureur)

Le garçon de sept ans poignardé jeudi en pleine rue alors qu'il rentrait chez lui après l'école à Joeuf (Meurthe-et-Moselle) a été opéré et se trouvait vendredi dans un "état grave mais stationnaire", a indiqué à l'AFP le procureur de Briey, Yves Le Clair. Son agresseur présumé, un homme d'environ 30 ans qui résidait dans la même rue que lui, était toujours en garde à vue vendredi matin, selon le procureur qui devait tenir une conférence de presse à 11H30. Le petit Lucas "revenait de l'école ou d'une activité, et le bonhomme l'a attrapé", a raconté aux journalistes un riverain de 90 ans, témoin direct de la scène. "J'ai vu qu'il le battait au niveau de la poitrine, j'ai vu qu'il avait un grand couteau, un couteau de boucher", a poursuivi ce témoin, qui réside dans la même rue que l'enfant et n'a pas souhaité donner son nom. "J'ai entendu du bruit. Le petit, il criait, criait tant qu'il pouvait!" a ajouté le vieil homme, qui ne connaissait ni l'enfant ni son agresseur. L'homme "à genoux, donnait des coups de couteau () s'acharnait avec le couteau () C'est impensable une chose pareille", a encore dit le témoin, qui sortait de chez lui lorsque les faits se sont produits. Les motivations du suspect, qui s'est rendu lui-même à la police peu après les faits, sont encore inconnues. Cet homme avait été condamné il y a quelques années pour des faits de violences, mais n'était pas spécialement connu dans la ville. Immédiatement après l'agression, qui a eu lieu à quelques mètres de la maison où réside l'enfant, il a été mis en déroute par un policier qui l'a désarmé avec sa matraque télescopique. Il a ensuite pris la fuite avant de se rendre au commissariat de police de Briey, où il a été placé en garde à vue. Le maire de Joeuf, petite ville de 6.700 habitants à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Metz, s'est déclaré "plus que bouleversé". "C'est un enfant de sept ans, on touche à ce qui devrait être intouchable", a dit à l'AFP André Corzani (Front de gauche), précisant qu'une marche blanche devrait être organisée dimanche en soutien à la famille.

