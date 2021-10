Paris (AFP). De retour chez les juges, Balkany mis en examen pour fraude fiscale

Patrick Balkany a de nouveau été mis en examen jeudi, cette fois pour fraude fiscale, dans l'enquête sur le patrimoine de son couple, notamment des villas à Saint-Martin aux Antilles et à Marrakech, a appris l'AFP de source judiciaire. L'élu était déjà mis en examen notamment pour corruption passive et blanchiment de fraude fiscale. Jeudi matin, accompagné de son avocat, il est arrivé pour se voir signifier ce nouveau chef, conséquence d'une plainte de l'administration fiscale. Sur Europe 1, Patrick Balkany a expliqué être engagé dans "une discussion de marchand de tapis avec le fisc", jugeant "scandaleuse" la plainte de Bercy. Il a donc demandé à la juge "de ne pas (le) mettre en examen". "Je lui ai dit que si elle me mettait en examen je m'en allais, ce que j'ai fait", a-t-il raconté. Si son avocat a dénoncé un "acharnement démesuré confinant à la mise à mort", les ennuis de Patrick Balkany ne sont peut-être pas terminés. En mai, après un signalement de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), l'enquête avait été étendue aux déclarations de patrimoine du couple auxquelles les élus doivent s'astreindre. Les juges soupçonnent Patrick Balkany d'avoir omis, entre avril 2011 et janvier 2014, une partie substantielle de son patrimoine et "fourni une évaluation mensongère" dans les déclarations, selon une source proche du dossier. L'enquête des magistrats financiers concerne la propriété où vit le couple à Giverny (Eure) mais donnée à leurs enfants en nue-propriété, et trois villas : deux sur l'île antillaise de Saint-Martin et une autre à Marrakech, Dar Gyucy. Autant de biens saisis par la justice, à l'exception de l'une des deux propriétés antillaises, depuis revendue. "Le patrimoine des époux Balkany est important. Pourtant aucun bien n'est à leur nom", relève une ordonnance de saisie des juges, selon une source proche du dossier. "Ils ne disposaient pas de revenus leur permettant d'acquérir un tel patrimoine. Ils ont organisé leur insolvabilité". - Des peignoirs siglés 'PB' - Isabelle Balkany a reconnu être la propriétaire de la villa Pamplemousse de Saint-Martin, assurant que son mari n'était pas concerné et qu'elle avait été acquise après un héritage. Mais le couple affirme n'avoir été que locataire de la villa de Marrakech où il se rendait régulièrement. Les juges sont convaincus que le couple a eu recours à des sociétés du Liechtenstein, de Singapour ou de Panama, afin d'éviter d'apparaître comme propriétaires. La villa de Marrakech a été perquisitionnée par la juge Patricia Simon du 21 au 28 juin dernier, a révélé à l'AFP une autre source proche du dossier. Les enquêteurs y ont trouvé des livres dédicacés au couple Balkany, un cahier de la "Ville de Levallois", des peignoirs siglés "PB", des polos de la ville, ou des caisses de vin annotées "Balkany" et "PB", selon cette source. La juge avait également entendu des employés de la villa, le vendeur, ou encore des chefs d'entreprise ayant vendu du linge ou du matériel de maison. Et un compte bancaire a été saisi, en plus de la villa, acquise en 2010 pour quelque 5,8 millions d'euros. Les juges ont également progressé sur la villa Serena, la propriété de Saint-Martin revendue en 2002 pour 3,5 millions de dollars. Selon une source proche du dossier, des documents remis par la justice suisse montrent que le maire de Levallois est le bénéficiaire économique d'une société du Liechtenstein, Bellec, qui avait acquis en 1989 le terrain pour 1.394.000 francs. Le 12 avril 2000, c'est Patrick Balkany qui avait signé "le formulaire d'identification de l'ayant-droit économique", détaille la source. Or, après la vente de la maison, "un virement de 2.054.301 dollars a été effectué le 26 août 2002 sur le compte de la société Bellec". Interrogé le 7 juillet sur ce point, Patrick Balkany, interdit de quitter la France, n'a pas répondu aux questions du juge Renaud Van Ruymbeke, ajoutant qu'il n'y avait plus d'avoirs sur ce compte.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire