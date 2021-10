Emission spéciale "Rentrée du Viaduc" Samedi prochain!

A l'occasion de cette émission spéciale, 3 auditeurs auront la chance de pouvoir tenter les 4 Activités du Viaduc de la Souleuvre Samedi matin à savoir le Saut à l'Elastique, la tyrolienne géante, la balançoire géante et le Top Swing!



Pour jouer, rendez-vous chaque jour dans Génération Tendance à 17h15 avec Rodolphe pour prouver que vous êtes l'auditeur le plus fou et le plus motivé pour tenter les 4 activités dans la même matinée!









