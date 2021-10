Pollution en rade : la ferme aquacole sous protection

Une fuite de gasoil accidentelle a formé une nappe de pollution dans la rade de Cherbourg, ce jeudi 15 octobre. Selon les autorités, il s'agit d'une couche en surface, "fine et peu importante", qu'il est impossible de pomper. La nappe va donc se disperser naturellement, avec l'évaporation et la houle. La pollution n'aurait aucune répercution sur la faune, la flore, et les habitations proches du port.

Deux sites sensibles à cette pollution sont particulièrement surveillés. Tout d'abord, la ferme aquacole, qui produit le célèbre saumon de Cherbourg, un poisson haut de gamme, est placée sous la protection d'un barrage flottant. Selon les autorités, la nappe n'a pas atteint la ferme, mais le site sera sous surveillance toute la nuit.

Enquête ouverte

Par ailleurs, la Cité de la Mer puise en partie l'eau de ses bassins dans la rade, en profondeur. Une vigilance toute particulière lui est donc apportée, mais la pollution serait contenue en surface.

La barge à l'origine de la pollution a été inspectée par des plongeurs. Elle n'est pas réparée, mais la fuite est stoppée. Il resterait environ 10 m3 de gasoil à l'intérieur. Une enquête judiciaire est ouverte pour déterminer les responsabilités dans cette affaire.