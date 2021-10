Nyon (Suisse) (AFP). Crise Fifa: Platini, qui m'aime me suive...

Michel Platini, fragilisé par sa suspension, peut-il encore compter sur le soutien de tous les Européens derrière sa candidature à la tête de la Fifa? Va-t-il recevoir un deuxième carton jaune? La réunion de crise de l'UEFA jeudi va donner le ton, alors que des voix discordantes se sont fait entendre. Ce sommet européen de crise, en l'absence de Michel Platini qui n'a pas le droit d'y assister, s'est ouvert jeudi à 11h00 au siège de l'institution à Nyon (Suisse). Pour commencer, il y a une réunion du comité exécutif de l'UEFA, soit le gouvernement du foot européen, sous la présidence du premier vice-président de l'institution, l'Espagnol Angel Maria Villar Llona (65 ans), chargé selon les statuts de pallier l'empêchement du président. Cette séance devait durer jusqu'à 14h00 et être suivie à partir de 15h00 d'une deuxième réunion élargie aux présidents et secrétaires généraux des 54 fédérations membres, qui devrait elle durer au moins jusqu'à 17h00, selon un porte-parole de l'instance européenne. La France était représentée par le président de la Fédération, Noël Le Graët, accompagné de son directeur de cabinet, Victoriano Melero. Jacques Lambert, proche de Platini, et à la tête de la société de l'Euro-2016 en France, est également arrivé. La journée se terminera par une conférence de presse du secrétaire général de l'UEFA, Gianni Infantino, vers 18h00. Derrière les vitres fumées des limousines qui se sont succédé au siège de l'UEFA, on a pu reconnaître l'Allemand Karl-Heinz Rummenigge, présent en compagnie de l'Italien Andrea Agnelli, représentants de l'Association européenne des clubs (ECA). Les journalistes étaient eux maintenus à bonne distance. Peu avant 10h00, un camion de la société "Datarec SA", affichant son activité de "Destruction de documents confidentiels" a également pénétré dans le siège de l'instance avant d'en ressortir 30 minutes plus tard, a constaté l'AFP. - Niersbach incisif - Au cours de la réunion du comité exécutif devaient être abordées "la question de la suspension de Michel Platini et celle d'une éventuelle demande de report de l'élection présidentielle à la Fifa", a précisé une source proche de l'UEFA. Platini a été suspendu jeudi 8 octobre pour 90 jours de toute activité liée au football pour un versement de 1,8 million d'euros reçu en 2011 du président de la Fifa Joseph Blatter. Depuis quelques jours, l'union sacrée autour de Platini a commencé à se lézarder. Le président de la Fédération allemande de football (DFB), Wolfgang Niersbach, a estimé jeudi que si le "cas Platini" entraînait l'UEFA dans le scandale de la Fifa, ce serait "fatal". "On doit éviter cela de toutes nos forces. On doit protéger l'UEFA", a souligné l'Allemand dans un entretien jeudi à l'hebdomadaire Die Zeit. Alors que la France soutenait jusque là coûte que coûte son poulain, Patrick Kanner, le ministre des Sports a lâché "en off" d'après le site L'Opinion: "Si Platini n'est pas sûr de pouvoir s'exonérer des soupçons, il faut arrêter les frais." - Report de l'élection? - Dans le même temps, la Fifa, où le président par intérim Issa Hayatou est arrivé jeudi matin, devait "dans la soirée" rendre public l'ordre du jour du comité exécutif d'urgence du 20 octobre. Un report de l'élection présidentielle prévue le 26 février 2016 y figurera-t-il ? "L'approbation finale de l'ordre du jour revient à M. Hayatou", a répondu à l'AFP une porte-parole de la Fifa. Les décisions que pourrait prendre l'UEFA revêtent une importance capitale dans la perspective de l'élection à la Fifa. Si théoriquement Platini peut encore être candidat, il risque de ne pas passer "le cut" de la commission électorale qui pourrait le déclarer inéligible. Ne resterait alors plus en course que le Prince Ali, qui s'est déclaré officiellement candidat jeudi matin, tandis que le Sud-Coréen Chung Mong-joon est hors-jeu, suspendu 6 ans ferme par la commission d'éthique de la Fifa le 8 octobre.

