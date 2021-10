Les parents de sainte Thérèse de Lisieux "modèle de sainteté et de vie de couple"

Les parents de sainte Thérèse de Lisieux, qui doivent être canonisés le 18 octobre, sont "un modèle de sainteté et de vie de couple", explique le pape François dans un entretien à Paris Match, qui parait ce jeudi.

"Louis et Zélie Martin, les parents de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, sont un couple d'évangélisateurs qui, leur vie durant, ont témoigné de la beauté de la foi en Jésus", insiste le pape qui s'apprête à canoniser le couple au cours du synode sur la famille qui se tient jusqu'au 25 octobre au Vatican. "Tous les deux, avec leurs cinq filles, consacraient de l'énergie, du temps et de l'argent à aider les gens dans le besoin. Ils sont certainement un modèle de sainteté et de vie de couple", ajoute le souverain pontife.

Les époux Martin seront faits saints le dimanche 18 octobre, tout comme Vincenzo Grossi (1845-1917), fondateur de l'Institut des filles de l'Oratoire, et Marie de l'Immaculée conception (1926-1998), supérieure générale de la congrégation des soeurs de la compagnie de la Croix.

Marie-Françoise Thérèse Martin, dite Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, née en 1873 et morte en 1897, a été canonisée en 1925 et faite docteur de l'Eglise en 1997. Restée au Carmel, elle est cependant considérée comme la patronne des missions.

François confie à Paris Match qu'elle est "l'une des saintes qui nous parlent le plus de la grâce de Dieu".

Le 18 mars dernier, le pape avait validé un miracle attribué à l'intercession des parents de la sainte, à la suite de la guérison d'une petite fille en Espagne. Louis Martin et Zélie Guérin, morts de maladie en 1894 et 1877, à 71 et 46 ans, et béatifiés en 2008, ont eu neuf enfants, quatre morts jeunes et cinq filles entrées dans la vie religieuse.