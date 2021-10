Le Sony XPERIA PLAY sort ce mois-ci en France!

Plus de 60 jeux des plus grands éditeurs, dont Sony Computer Entertainment, Gameloft, Electronic Arts seront disponibles en téléchargement sur l'Android Market au cours de la première semaine à un tarif allant de 3€ à 10€.



Ils viendront ainsi s'ajouter aux jeux déjà pré-embarqués sur le Xperia PLAY : Tetris, Les SIMS 3, FIFA 10 ou encore Syphon Filter , qui tirent pleinement profit des capacités graphiques et des commandes de l'Xperia PLAY.





