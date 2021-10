Conseil régional de Basse-Normandie : dernière assemblée avant la fusion

Jeudi 15 et vendredi 16 octobre, pour la dernière fois de son histoire avant la réunification, le Conseil régional de Basse-Normandie se réunit en assemblée plénière. Séance donc plus que particulière, avant la fusion, et le scrutin des 6 et 13 décembre.