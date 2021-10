Fin de la concertation sur les aménagements définitifs du pont Flaubert à Rouen

Le bilan des aménagements définitifs du pont Flaubert a été adressé à Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie ainsi qu’au Secrétaire d’Etat chargé des Transports. La Ministre a fait parvenir un courrier au préfet de la région Haute-Normandie Pierre-Henry Maccioni dans lequel elle l'encourage à "engager l’ensemble des études et enquêtes relatives au code de l’environnement afin que ce chantier puisse intervenir dans les meilleurs délais".

Le bilan de la concertation revient particulièrement sur la préparation et le déroulement de la phase de consultation du public qui s’est tenue entre le 1er avril et le 31 mai et cite les avis et les commentaires formulés le plus fréquemment.

Le bilan se conclut sur l’annonce de la poursuite du projet, avec une enquête publique prévue en 2016.