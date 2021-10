Décoration : le home staging, un concept en vogue

Le problème vient peut-être de la décoration de votre intérieur et pour cela, le home staging est fait pour vous. "Il s'agit d'un concept de décoration qui vient des États-Unis et qui a pour objectif de mettre en valeur un bien à vendre pour le rendre moins personnel et attirer les acquéreurs, tout en créant un coup de cœur", explique Clémence Jeanjan, de la société éponyme située à Elbeuf.

Ranger et harmoniser

Selon la décoratrice d'intérieur, ce sont les trois premières minutes de la visite d'un bien qui sont déterminantes pour l'achat. "Le client recherche de la surface et de la lumière, or, s'il voit quelque chose qu'il n'aime pas dès qu'il arrive, il se focalise dessus." Et les recherches actuelles des acquéreurs sont précises, ils souhaitent le moins de travaux possible pour n'avoir qu'à poser leurs valises à leur arrivée. Le home staging permet donc de dépersonnaliser, ranger et harmoniser l'espace de vie pour un budget allant de 2 à 4 % du prix d'achat. "Nous privilégions souvent le salon, la cuisine et la salle de bains. Ce sont les pièces maîtresses d'une maison, dans lesquelles il y a souvent plus de travaux. On essaye de conserver un maximum de meubles et de mettre en valeur les points forts du bien." Mais attention, "ce n'est pas parce qu'on a recours au home staging qu'il faut ensuite augmenter le prix du bien", prévient Clémence. Et pour ceux qui ont un petit budget, le home staging n'est pas à exclure. "Je fais appel à des artisans pour les travaux, mais bien souvent, mes clients mettent également la main à la pâte."