Ankara (AFP). Turquie: trois responsables de la police d'Ankara limogés après l'attentat

Trois responsables de la police d'Ankara ont été limogés quatre jours après le double attentat suicide qui a fait au moins 97 morts dans la capitale turque, a annoncé mercredi le ministère de l'Intérieur turc. Ces trois hauts fonctionnaires, le directeur général de la police pour la province d'Ankara, son responsable du renseignement et son responsable de la sécurité publique ont été suspendus dans le cadre de "l'enquête ouverte après l'attentat terroriste odieux survenu le 10 octobre devant la gare d'Ankara", a précisé le ministère dans une déclaration citée par les médias turcs. Mardi soir, le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan a reconnu de possibles "fautes" de l'Etat et ordonné une enquête spéciale après cet attentat, le plus meurtrier de l'histoire du pays. "Il a dû sans conteste y avoir une faute, une défaillance à un certain moment. De quelle importance ? Ce sera clair après l'enquête", a déclaré l'homme fort du pays devant la presse. A la veille des élections législatives anticipées du 1er novembre, l'attentat d'Ankara a nourri la contestation contre le régime de M. Erdogan, alors que des affrontements meurtriers ont repris entre les forces de sécurité turques et les rebelles kurdes. Une partie de l'opposition lui reproche d'avoir négligé la sécurité de la manifestation prokurde qui a été visée par deux kamikazes, voire d'avoir encouragé ses auteurs. Le Premier ministre Ahmet Davutoglu a affirmé que le groupe jihadiste Etat islamique (EI) était le "suspect numéro 1" de cette attaque.

