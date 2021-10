Beyrouth (AFP). Syrie: l'EI appelle au jihad contre la Russie et les Etats-Unis

L'organisation Etat islamique a appelé mardi au jihad contre les Etats-Unis et contre la Russie, qui a annoncé avoir intensifié ses frappes aériennes en Syrie. L'EI a par ailleurs confirmé la mort de son numéro deux, frappé en août par un raid aérien américain. Sur les lignes de front, des groupes rebelles non islamistes ont affirmé mardi avoir reçu des Etats-Unis des missiles antichars TOW qui leur permettent de contrer l'avancée des troupes du régime dans les provinces de Hama (centre) et Idleb (nord-ouest). Dans ce conflit rendu très complexe par la multitude des protagonistes, l'EI et le Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, se font la guerre et combattent séparément le régime de Bachar al-Assad. Mais dans des enregistrements séparés, ils se sont déchaînés contre la Russie qui a décidé d'envoyer ses avions aider les troupes du régime. "La Russie sera vaincue", a menacé le porte-parole de l'EI Abou Mohamed al-Adnani dans un enregistrement diffusé mardi sur les sites jihadistes, appelant "les musulmans en tous lieux à lancer le jihad contre les Russes et les Américains". Il a accusé les Etats-Unis d'être "faibles et impuissants" et de "faire appel" à l'Australie, à la Russie, à la Turquie et à l'Iran pour l'aider "dans sa guerre contre l'EI". Avant lui, le chef du Front Al-Nosra, Abou Mohammad al-Jolani, a appelé "les moujahidine du Caucase à soutenir autant qu'ils peuvent le peuple de Syrie. Si l'armée russe tue notre population, tuez sa population, si elle tue nos soldats, tuez les siens. Oeil pour oeil". La Russie est intervenue le 30 septembre avec son aviation pour venir en aide au régime, son allié, qui avait subi plusieurs revers face aux rebelles. Moscou affirme que ses avions bombardent l'EI et les groupes rebelles islamistes, dont Al-Nosra, dans plusieurs régions. - "Missiles TOW" aux rebelles - Les Etats-Unis sont, eux, à la tête d'une large coalition qui bombarde depuis plus d'un an en Syrie et en Irak l'EI, sans parvenir à le neutraliser. Le secrétaire américain à la Défense Ashton Carter a annoncé mardi que les Etats-Unis et la Russie allaient reprendre leurs discussions militaires sur le conflit syrien pour éviter tout incident aérien entre leurs aviations respectives. "Nous aurons une nouvelle discussion avec les Russes demain" (mercredi), a déclaré M. Carter à Boston. Le porte-parole de l'EI a affirmé que son groupe "se renforce chaque jour et continuera à devenir plus fort", alors qu'il occupe la moitié de la Syrie et occupe de vastes régions d'Irak, où il sème la terreur et commet de multiples exactions - décapitation, viols, rapts Le porte-parole a par ailleurs confirmé la mort du numéro deux de l'EI, Fadel Ahmad al-Hayali, selon un enregistrement diffusé sur les sites islamistes. En août dernier, les Etats-Unis avaient annoncé que Hayali avait été tué le 18 du même mois dans un raid aérien américain près de Mossoul en Irak. "Il a entraîné des hommes et laissé derrière lui des héros, qui avec l'aide de Dieu, vont faire du mal à l'Amérique", a déclaré le porte-parole. Moscou et Washington continuent d'avoir des positions opposées sur le conflit, même si tous deux bombardent l'EI. Le président russe Vladimir Poutine a vertement critiqué les Etats-Unis en dénonçant leur manque de coopération et leur parachutage de munitions à des groupes rebelles dans le nord de la Syrie.

