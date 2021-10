De "Soda" à "Aladin", retour sur la fulgurante ascension de Kev Adams

Depuis l'âge de 7 ans, Kev Adams rêve de devenir acteur. Après avoir vu "Titanic", le garçon de Neuilly-sur-Seine se rêve en Leonardo DiCaprio. Il court alors les castings, mais ne parvient à percer. Adolescent, il se tourne alors vers l'humour et commence à écrire ses premiers sketchs.

En 2009, son travail finit par payer. Repéré par la productrice d'Anne Roumanoff, Elisa Soussan, il monte sur scène, assurant de plus en plus de premières parties, jusqu'à l'arrivée de son premier spectacle "The Young Man Show" en octobre de la même année. Il n'a alors que 18 ans. Le lycée, les copains, les filles, les parents, autant de sujets qu'il connaît parfaitement et qui parlent aux jeunes de sa génération. Le spectacle est un succès et fera le tour de France.

L'année suivante, après avoir fait la première partie de Gad Elmaleh, l'adolescent trouve dans la nouvelle émission de Laurent Ruquier, "On n'demande qu'à en rire", une merveilleuse exposition médiatique. De septembre 2010 à avril 2011, il s'exerce sur France 2, aux côtés d'autres jeunes humoristes comme Arnaud Tsamère ou Jérémy Ferrari. Il finit par quitter l'aventure pour une nouvelle expérience cathodique, "Soda".

L'explosion en 2011

Avec cette série, lancée à l'été 2011 sur M6, Kev Adams rencontre un véritable succès. Son rôle d'Adam Fontella, lycéen cancre qui passe sa vie avec ses deux meilleurs amis Slimane et Ludo, il le tient jusqu'en mai 2012 et le retrouve à l'occasion de deux téléfilms, "Un trop long week-end", diffusé fin 2014, et "Le Rêve américain", bientôt à l'antenne.

Son nom et sa tête sont désormais bien connus du grand public, spécialement des ados qui le hissent en tête de leurs personnalités préférées. Suivi par 3,2 millions de followers sur Twitter et 4,8 millions de fans sur Facebook, la jeune star peut désormais s'attaquer au grand écran.

Pour son premier vrai rôle, il choisit celui de Thierry Boulard, un élève et cancre dans l'adaptation de la bande dessinée "Les Profs". La comédie de Pierre-François Martin-Laval, avec également Christian Clavier, Isabelle Nanty et Arnaud Ducret, devient le film français le plus vu de l'année 2013 avec quatre millions d'entrées. Sa suite, sortie en juillet dernier, fait pratiquement autant (3,4 millions).

Entre temps, Kev Adams a eu le temps de dévoiler son deuxième spectacle, "Voilà, voilà", et de donner la réplique à Franck Dubosc dans une autre comédie, "Fiston". Dans "Les Nouvelles aventures d'Aladin", il hérite du rôle principal, face à Jean-Paul Rouve, Éric Judor, Michel Blanc et Audrey Lamy. Sa carrière au grand écran n'est pas prête de s'arrêter. Celui qui reçoit une vingtaine de scénario chaque mois et attendu en février 2016 au casting de "Amis publics n°1 aux côtés de Vincent Elbaz et tourne actuellement dans l'adaptation de Christian Duguay du roman "Un sac de billes", en compagnie de Patrick Bruel et Elsa Zylberstein.

Kev Adams en dix dates clés :

- 1er juillet 1991 : Naissance à Paris dans le XVIe arrondissement sous le nom de Kevin Smadja

- 1er octobre 2009 : Première représentation de son premier spectacle "The Young Man Show" au théâtre Le Temple

- Mai 2010 : Fait la première partie de Gad Elmaleh, lors de son passage au Palais des sports pour "Papa est en haut"

- 15 septembre 2010 : Première participation à l'émission d'humour de Laurent Ruquier sur France 2, "On n'demande qu'à en rire"

- 4 juillet 2011 : Devient le héros de "Soda", série lancée sur M6 et diffusée jusqu'en mai 2012 sur W9

- 17 avril 2013 : Sortie du film "Les Profs", son premier vrai rôle au cinéma

- Novembre 2013 : Lance son deuxième spectacle, "Voilà, voilà"

- 12 mars 2014 : Sortie du film "Fiston" où il partage l'affiche avec Franck Dubosc

- 1er juillet 2015 : Sortie du film "Les Profs 2"

- 14 octobre 2015 : Sortie du film "Les Nouvelles aventures d'Aladin"