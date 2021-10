L'UMP doute après la défaite

D'autres (droitiers) jugent au contraire que l'on est pas allé assez loin dans cette direction. Une troisième tendance juge, pour sa part, que les zig-zags et les initiatives mal comprises du chef de l'Etat ont désorienté l'opinion. Cette critique inspire par exemple le coup de colère de François Baroin contre la dernière de ces initiatives, le 'débat sur la laïcité” : 'il faut certainement mettre un terme à tous ces débats”, a déclaré le porte-parole du gouvernement, le 28 mars à France-Info, avant de se faire réprimander par François Fillon qui l'a contraint à faire machine arrière.

La montée du Front national (10 points de plus entre les deux tours) trouble particulièrement l'UMP, qui ne sait trop comment y répondre. “Il faut réaffirmer nos valeurs, la liberté et la laïcité”, affirme Baroin. Mais c'est justement de ces valeurs que se réclame aussi Marine Le Pen, rompant avec la rhétorique de son père...

Sur les 283 000 voix supplémentaires qu'elle a engrangées avant le second tour, la moitié venaient de la droite et l'autre moitié de la gauche. L'UMP et le PS devront changer d'argumentaire s'ils veulent refouler ce FN new look – qui veut créer autour de lui un “rassemblement”.



