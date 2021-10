Frédéric Sanchez : "C'est l'avenir de la foire St Romain qui se joue à Rouen"

Frédéric Sanchez, le président de la Métropole, regrette "une situation difficile pour les habitants de la Métropole qui sont pris en otage par corporation".

Les forains auraient selon Frédéric Sanchez proposé comme site de la foire Jean Rondeaux, la Sud III et le boulevard des Belges. "Le seul site disponible est l'esplanade Saint-Gervais et ses six hectares. Les quais bas rive gauche sont en chantier et la foire y est interdite. Elle l'est aujourd'hui et le sera dans les années qui viennent. La sécurité des personnes ne se discute pas", a déclaré le président de la Métropole.

"C'est l'avenir de la foire qui se joue dans les prochaines heures" Frédéric Sanchez

"Les forains sont en train de saccager l'amour des habitants pour la foire sous prétexte de défendre leurs intérêts."

Les discussions se sont pour le moment stoppées. Les élus attendent de la part des forains des compromis et se disent prêts à reprendre le dialogue. "Essayons sur l'esplanade. Nous proposons de renforcer le stationnement, les transports en commun et d'organiser des animations spéciales. Essayons !", a exhorté Frédéric Sanchez. En attendant, les forces de l'ordre se tiennent prêts pour une éventuelle intervention: "Nous nous y préparons. Il faudra bien à un moment donné faire respecter la loi", a conclu Eric Maire, secrétaire général de la Préfecture.