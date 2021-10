En friche, le stade de l'université de Caen pourrait être réhabilité

Au cœur d'un campus universitaire qui n'a de cesse de se renouveler, il fait office de verrue urbaine depuis trente ans. Le stade périclite, sous les yeux des étudiants qui se succèdent sans trop comprendre à quoi il sert. "Il y a de belles pelouses un peu partout sur le campus, c'est dommage qu'il n'y en ait pas une ici pour jouer au foot ou au rugby entre les cours", indique Nicolas, étudiant en première année.

3,5 millions d'euros

La direction de l'université a bien pensé à entamer un programme de réhabilitation. A l'agenda du dernier contrat plan Etat-Région de juillet dernier, la rénovation des installations sportives figurait dans la liste des priorités. Selon une première étude, une enveloppe de 3,5 millions d'euros est nécessaire pour installer un terrain synthétique et des vestiaires, et refaire les trois terrains de tennis et les deux aires dédiées au volley. Ce montant n'inclut pas les 900 000 € nécessaires au renforcement de la performance énergétique de la piscine située à proximité immédiate. "Mais sur ce dossier, nous pouvons prétendre à des fonds européens", défend Nathalie Hauchard-Seguin, directrice générale des services de l'université. D'ici la fin de l'année, un cabinet doit rendre ses conclusions pour délimiter de façon plus précise la somme nécessaire à une telle réhabilitation. "Nous pourrions assurés sur nos fonds propres 10% d'un tel budget. Pour le reste, il nous faudra passer par un co-financement entre les sphères privées et publiques." Aucune date n'est avancée quant à la livraison d'un complexe sportif refait à neuf.