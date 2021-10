Varsovie (AFP). Frontex: 710.000 migrants sont entrés dans l'Union européenne en neuf mois

Plus de 710.000 migrants sont entrés dans l'Union européenne entre le 1er janvier et le 30 septembre de cette année, contre un total de 282.000 pour toute l'année dernière, a annoncé mardi l'agence européenne de surveillance des frontières Frontex. "Le nombre total des migrants qui ont franchi les frontières extérieures de l'UE au cours des neuf premiers mois de l'année a dépassé 710.000, les îles grecques de la mer Égée ayant été les plus affectées par une pression migratoire massive", a indiqué Frontex dans un communiqué. Cependant, le nombre d'entrées a légèrement baissé en septembre par rapport à août, à 170.000 contre 190.000 un mois plus tôt, précise l'agence. "Les îles grecques, en particulier Lesbos, continuent a subir une pression migratoire massive, avec 350.000 entrées détectées sur janvier-septembre", ajoute le communiqué en précisant que les réfugiés syriens constituent le groupe principal. Ces chiffres diffèrent de ceux du Haut commissariat des nations unies pour les réfugiés (UNHCR) qui estime à près de 600.000 le nombre de migrants entrés depuis le début de l'année dans l'UE par la Méditerranée, dont 450.000 à travers la Grèce. Le nombre de migrants morts ou disparus s'élève à 3.095, ajoute l'UNHCR. Pour l'Organisation internationale pour les Migrations, ce bilan atteint "au moins 3.103" personnes. La semaine dernière, Frontex avait appelé les pays membres de l'UE à mettre à sa disposition 775 garde-frontières supplémentaires pour "gérer la pression migratoire". A l'approche du Conseil européen des 15 et 16 octobre, Frontex plaide pour davantage de coopération au sein de l'UE, car "les États-membres doivent comprendre qu?au lieu de déployer des centaines de policiers à leurs frontières nationales, il serait plus utile de les envoyer à la frontière extérieure", selon le patron de l'agence, Fabrice Leggeri.

