Innovation : Urcom permet de retranscrire l'odeur d'un proche

Qui sont les porteurs du projet ?

"Nous sommes deux chercheurs d'université, explique Géraldine Savary, et il y a également une ingénieure et trois personnels de l'Université."

En quoi consiste votre projet ? En quoi est-il innovant ?

"Le nom de l'entreprise qui est en cours de création est Kalain. Mais le projet a été développé par le laboratoire Urcom de l'Université du Havre. Kalain va ensuite exploiter la méthode. Notre projet, c'est de développer retranscrire l'odeur d'une personne. Il s'agit d'un parfum mais c'est une odeur délicate que l'on déposera sur une mouillette ou un tissu, pas sur la peau. Nous avons mis en place une expérience pour récupérer les odeurs, qui ont été validées par un panel de personnes."

Comment vous est venue cette idée ?

"Nous sommes spécialisés dans le domain des arômes, nous avons une véritable connaissance des techniques. Katia Apalategui, qui est la créatrice de l'entreprise, est venue vers nous car elle savait que l'on avait des compétences dans ce domaine. Elle nous a demandé de développer la méthode et nous allons ensuite établir un transfert de savoir-faire vers l'entreprise qu'elle a créée. L'entreprise est en cours de création et est prévue pour fin 2015. Le fils de Katia a pris part à l'entreprise et ils ont embauché une ingénieure il y a deux semaines."

Pourquoi pensez-vous remporter le concours « Y'a d'l'idée en Normandie ! » ?

"Ce type de produits n'existe pas sur le commerce, cela ouvre de nouvelles perspectives. Je trouve que l'idée est intéressante et innovante."