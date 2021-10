Décoration en Normandie : le bon mélange des époques

Son espace d'exposition, qu'elle aménage en fonction de ses envies, met en scène des meubles de toutes les époques. "Les meubles du XVIIIe siècle se vendent toujours bien, mais je constate une demande croissante pour les meubles et objets des années 60-70."

Justement, nous apercevons deux coques beiges arrondies portées chacune sur un pied argenté dont la base est ronde. À l'intérieur, un fauteuil de couleur orange typique du début des seventies. Plus loin, un grand bureau en bois sur lequel reposent des livres qui semblent avoir été édités au début des années 1900. "Aujourd'hui, ce qui se fait de plus en plus en décoration, c'est le mélange du moderne et de l'ancien", confie Catherine.

Des idées de décoration

Tous les ans en juin, Catherine Fleury organise une exposition participative sur un thème : "Charles Perrault était à l'honneur l'année dernière." Certains éléments décoratifs sont restés. De quoi donner des idées aux clients qui osent le vintage.