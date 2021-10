Paris (AFP). Euro-2016: Russie et Slovaquie qualifiées, la Suède d'Ibrahimovic barragiste

La Russie a réussi son opération redressement avec une qualification pour l'Euro-2016 acquise lundi, bonheur partagé par la Slovaquie, tandis que la Suède de Zlatan Ibrahimovic devra passer par les barrages mi-novembre pour espérer voir la France l'été prochain. C'est la première fois que la Slovaquie, depuis sa partition avec la République tchèque, se qualifie pour un Euro. . GrG - Merci Sloutski, "Ibrabarragiste" La Russie était en perdition totale avec Fabio Capello à sa tête. Leonid Sloutski, l'entraîneur du CSKA Moscou, nommé une fois l'Italien limogé, n'a pas failli à sa réputation de "Mourinho russe". Une élimination aurait fait désordre alors que le pays doit accueillir le Mondial en 2018. Les Russes ont battu le Monténégro 2 à 0 et terminent deuxièmes derrière l'Autriche, déjà qualifiée. La Suède d'"Ibra" a vaincu la Moldavie (2-0), avec notamment un but de son colosse à catogan, mais s'est réveillée trop tard dans ces éliminatoires et devra passer par les barrages. La star du PSG connaîtra son adversaire au tirage au sort ce dimanche. . GrC - Premier Euro des Slovaques C'est donc avec un succès dans un match animé au Luxembourg (4-2) que la Slovaquie se qualifie pour la première fois de son histoire, depuis la partition avec la République tchèque, pour un Championnat d'Europe des nations. L'Ukraine, battue par une Espagne (1-0) déjà qualifiée, sera barragiste. L'image du match était en tribunes à Kiev avec un José Mourinho tentant d'être discret sous une capuche, mais vite repéré par les caméras . GrE - Grand chelem anglais, Slovénie barragiste Dans cette poule, l'Angleterre et la Suisse étaient déjà qualifiées. Et c'est la Slovénie, avec un petit succès à Saint-Marin (2-0) qui sera barragiste. A noter tout de même que les Anglais sont les seuls à faire le grand chelem avec 10 victoires en autant de matches dans ces éliminatoires, concluant leur parcours avec un succès en Lituanie (3-0). . 18 qualifiés Il y a maintenant 18 qualifiés, puisque la Russie et la Slovaquie rejoignent, par ordre alphabétique, l'Albanie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne (double tenante du titre), la France (pays-hôte), l'Irlande du Nord, l'Islande, l'Italie, le Pays de Galles, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie et la Suisse. Il reste donc six places à distribuer. Deux seront attribuées mardi soir. Les quatre derniers billets seront attribués à l'issue de matches de barrages qui se disputeront les 12, 13, 14 novembre (aller) et 15, 16, 17 novembre (retour). . Qui est barragiste?

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire