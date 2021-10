Jérusalem (AFP). Netanyahu promet de vaincre le terrorisme, quatre attaques au couteau

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de vaincre le "terrorisme" après la multiplication des attaques palestiniennes au couteau, dont quatre ont encore été menées lundi à Jérusalem, et alors que rien ne semble arrêter l'engrenage de la violence. Trois des assaillants de lundi ont été tués par les tirs des forces de sécurité israéliennes après avoir agressé des policiers et des jeunes juifs. Ces quatre attaques portent à 19 le nombre d'agressions à l'arme blanche depuis le 3 octobre. Ces attaques s'ajoutent à la vive nervosité causée par les troubles désormais quotidiens qui secouent les Territoires palestiniens occupés et réveillent le spectre d'une nouvelle intifada. "Le terrorisme au couteau ne nous vaincra pas", a martelé M. Netanyahu à l'ouverture d'une session du Parlement placée sous le signe des violences qui parcourent Israël, Jérusalem, la Cisjordanie occupée et la bande de Gaza. M. Netanyahu a appelé le président palestinien Mahmoud Abbas à stopper les "incitations à la haine" du côté palestinien et à condamner les attentats anti-israéliens. Ce sont "les exécutions, les massacres et la colonisation du gouvernement Netanyahu qui exacerbent la violence, l'extrémisme et le bain de sang", a rétorqué Saëb Erakat, numéro deux de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). Loin des attentats à la bombe meurtriers de la deuxième Intifada, les agressions au couteau commises pour la quasi-totalité par des Palestiniens, sans coordination apparente, ont fait deux morts israéliens et plus d'une vingtaine de blessés. Dix agresseurs présumés ont été abattus au total. - Soldat poignardé dans un bus - Lundi, un Palestinien de 18 ans a porté un coup de couteau à un policier qui a été protégé par son équipement, lors d'un contrôle près de la porte des Lions, à Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem annexée et occupée par Israël. Il a été abattu par d'autres policiers. Dans l'après-midi, à la limite de Jérusalem-Est et Ouest, une jeune Palestinienne a poignardé et blessé légèrement un garde-frontière, d'après la police. Il a tiré son arme et fait feu. Cette écolière de 17 ans, selon son entourage, a été emmenée à l'hôpital. Plus tard, une troisième attaque, perpétrée par deux jeunes Palestiniens, est survenue dans la colonie israélienne de Pisgat Zeev à Jérusalem-Est. Un juif de 13 ans roulant à bicyclette a été grièvement blessé et un second de 25 ans a également été sérieusement atteint. L'un des agresseurs âgé de 17 ans a été abattu et l'autre âgé de 13 ans a été grièvement blessé par les policiers, selon la police. Une vidéo publiée par les médias palestiniens montrent après les faits le plus jeune d'entre eux au sol, dans son sang, et des passants souhaitant sa mort. En soirée, un soldat israélien a été poignardé à bord d'un bus à Jérusalem et son agresseur a été abattu par les forces de sécurité. Le soldat a été légèrement blessé, selon la police qui a décrit l'assaillant comme "membre d'une minorité" sans préciser s'il s'agissait d'un Arabe israélien ou d'un Palestinien. - 'C'était Ahmed' - Les tensions plus ou moins latentes depuis des mois entre Palestiniens et Israéliens se sont brutalement amplifiées après l'assassinat de deux colons en Cisjordanie occupée le 1er octobre.

