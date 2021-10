Les faits divers du week-end dans l'agglomération de Rouen

Ils volent des denrées alimentaires dans deux hypermarchés

Samedi 10 octobre peu avant 17h, le directeur du magasin Intermarché avise les policiers qu'un vol de denrées alimentaires a été commis par quatre individus et que ces derniers, deux hommes et deux femmes, ont pris la fuite en voiture. Les policiers les retrouvent et les suivent sans attirer leur attention. A Saint-Aubin-Routot, les policiers croisent un véhicule gendarmerie. Le véhicule à bord duquel se trouvent les quatre individus accélère subitement et emprunte une voie sans issue.

Les quatre jeunes sont interpellés. Nés entre 1994 et 1998 et demeurant tous au Havre, ils ont été placés en garde à vue. Des faits similaires ont également eu lieu dans un magasin Aldi dans l'après-midi à Fécamp. L'enquête a été confiée à la sûreté urbaine de Bolbec.

Une rixe éclate devant une boîte de nuit

En début de matinée le dimanche 11 octobre, la brigade canine est appelée pour une rixe devant la boîte de nuit le Moonwalk située route de Bonsecours à Rouen. Les policiers se rendent sur place. Ils aperçoivent alors cinq individus rouer de coups un individu au sol. Les policiers envoient une frappe muselée sur les cinq individus qui s'écartent de l'individu au sol. Ce dernier se relève alors, titube et se met à insulter les policiers qui envoient un chien sur lui.

Le jeune se met à donner des coups au chien et parvient à lui ôter sa muselière. Il se fait mordre à deux endroits. Les policiers ont récupéré le chien et l'individu a été pris en charge par les pompiers. Né en 1994 et demeurant Petit-Quevilly, il était ivre et ne se souvient pas des faits. Il les a cependant reconnus.

Sans permis, il refuse d'obtempérer

La Brigade Anti-Criminalité est en patrouille à Oissel ce lundi 12 octobre peu après minuit lorsqu'elle voit deux véhicules rouler à vive allure rue Guy de Maupassant. Les policiers décident de suivre l'un des deux véhicules, une C3, qui refuse de s'arrêter. Le conducteur franchit un feu rouge et emprunte un rond-point sans ralentir.

Un autre véhicule de police parvient à faire s'arrêter la C3. Le conducteur, un jeune né en 1995 et domicilié à Oissel, a été maîtrisé au sol. Les deux passagers, nés en 1998 ont été ramenés à leur civilement responsable. Le conducteur a été interpellé pour refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire et mise en danger de la vie d'autrui.