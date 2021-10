Immobilier à Rouen : et si le secteur se stabilisait ?

Les prix de l'immobilier auraient-ils tendance à se stabiliser ? C'est ce qu'indique l'analyse de chiffres des notaires entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015.

Une analyse qui redonne le sourire aux notaires. "Sur la période indiquée, nous constatons que les prix se stabilisent, indique Éric Rungeard, délégué à la communication du conseil régional des notaires, qui décrypte les chiffres du marché en Seine-Maritime. Une tendance qui devra évidemment être confirmée dans le temps." Après le boom des années 2000 à 2010 où les prix ont flambé sur tous les types de bien, et après une longue période de fléchissement, la tendance serait à la stagnation. "Le rythme de la baisse des prix s'atténue sur la région et nous constatons que les budgets des acquéreurs et les prix de l'immobilier sont aujourd'hui en adéquation."

Une baisse de 1,4 % en Seine-Maritime

Des prix qui tendraient même à reprendre dans certains secteurs. "L'analyse des tendances des avant-contrats sur les trois derniers mois nous montre une reprise dans plusieurs secteurs, notamment le prix des appartements anciens à Rouen qui a augmenté de 6,5 %." Sur la période indiquée, la Seine-Maritime a malgré tout connu une baisse de 1,4 % et le prix médian des maisons anciennes se stabilise autour de 151 800€.

Du côté du neuf, le prix médian du terrain en Seine-Maritime est de 60 000€, un prix qui subit une hausse de 9,1 % alors qu'il baisse à 48 000€ dans l'Eure et chute donc de 3 %. Un bilan nuancé par Sigismond Herpin, conseiller transaction à l'agence darnétalaise d'Orpi. "Les biens avec travaux connaissent d'importantes baisses de prix car l'acquéreur n'a plus envie d'acheter et de se lancer dans des travaux, mais lorsqu'un bien est idéalement situé, le prix reste intéressant pour celui qui vend."

Du côté des volumes, Sigismond Herpin explique la légère stagnation, qui devrait durer au moins jusqu'à la fin de l'année, par la hausse des demandes de prêts. "Cette année, les banques ont reçu beaucoup de demandes de prêt et ont déjà rempli leurs quotas. Certaines demandes tardent même à être traitées tant elles sont nombreuses."

La révolution internet

Grégoire Ozanne, notaire à Rouen, insiste quant à lui sur le fait qu'internet a révolutionné les ventes immobilières. "L'acquéreur a conscience d'avoir plus de pouvoir que le vendeur, indique le notaire. De plus en plus, l'acquéreur calcule son budget et se positionne uniquement sur des biens qu'il peut acheter."

Si les affaires semblent en bonne voie, le problème de la taxe foncière subsiste dans notre région en particulier. "C'est un sujet qui préoccupe de plus en plus et le montant de la taxe foncière est demandé à chaque visite. La Haute-Normandie a une fiscalité locale très chère." Mais le contexte du marché, conjugué à des conditions d'emprunts favorables, "autour de 2,3 % sur 25 ans", selon le conseiller transaction Sigismond Herpin, devrait permettre au secteur de poursuivre son ascension.