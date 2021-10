Football: la Manche brille au 5ème tour de Coupe de France

La Manche signe un joli 6/8 et ne pouvait surtout pas faire mieux puisque les deux éliminés s'appellent Agneaux et Pointe-Hague, battus respectivement par Saint Lô (2-1) et Equeurdreville (4-1) dans deux derbys qui avaient fait beaucoup parler tout au long de la semaine précédente.

Les perfs sont à mettre à l'actif de Coutainville vainqueur aux tirs aux buts d'Argentan sur le terrain des ornais (2-2 et 2-4 aux Tab) et de Cherbourg tombeur de Deauville à l'exterieur (12). Si Granville a souffert pour se débarasser de Mondeville (0-1 ap), Avranches n'a pas trembler, dans l'Orne, face à Saint Georges des Groseillers.

La Manche aura donc 6 représentants au 6ème tour de Coupe de France donc mathématiquement au moins 2 représentants au 1er tour national.