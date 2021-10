Vienne (AFP). Vienne: la gauche sauve son bastion face à l'extrême droite

Les sociaux-démocrates sont parvenus à sauver leur bastion viennois face à une poussée de l'extrême droite alimentée par la crise des migrants, selon des résultats publiés à l'issue d'un scrutin municipal dans la capitale autrichienne dimanche. Après le dépouillement de l'ensemble des suffrages, le leader d'extrême droite Heinz-Christian Strache, 46 ans, en recueille 32,3%, un score sans précédent mais nettement en-deçà des pronostics, qui le donnaient potentiellement au coude-à-coude avec la gauche. Le maire sortant Michaël Häupl, au pouvoir depuis 21 ans dans cette capitale de 1,8 million d'habitants aux mains des sociaux-démocrates du SPÖ depuis 1945, obtient 39,4% des voix, limitant plus qu'attendu les pertes de son parti. Très polarisées autour de la montée du parti FPÖ de M. Strache, les élections ont bénéficié d'un taux de participation en hausse de près de cinq points, à 72,4%, selon les premières estimations. Cette mobilisation s'est également traduite par une hausse record du vote par correspondance, avec plus de 200.000 bulletins, soit potentiellement plus de 20% des suffrages exprimés. Ce vote, dont le décompte ne sera achevé que dans les prochains jours, est généralement considéré comme défavorable à l'extrême droite. Selon les projections, le maire sortant, 66 ans, réélu pour un cinquième mandat, devrait pouvoir reconduire sa coalition avec les Verts, en baisse de un point et demi à 11,1%. Tout en limitant ses pertes, son parti obtient son second pire résultat dans la capitale autrichienne depuis le retour de la démocratie en 1945 (39,2% en 1996). Le FPÖ, qui visait jusqu'à 40% des suffrages, échoue loin de cet objectif, mais n'en réalise pas moins son meilleur résultat à Vienne, progressant de plus de quatre points en cinq ans et dépassant les 27,9% obtenus en 1996, au plus haut de la popularité du chef historique du parti, Jörg Haider. "Bien sûr, nous aurions espéré un coude-à-coude avec le SPÖ, mais nous réalisons le meilleur résultat de notre histoire et le SPÖ son pire", a souligné M. Strache, sur le plateau de la télévision publique ORF. - La chancellerie pour objectif - La progression du parti d'extrême droite représente un succès pour M. Strache, ancien prothésiste dentaire qui avait poussé M. Haider vers la sortie en 2005 et n'a jamais caché viser à terme la chancellerie. Le FPÖ reste en tête des intentions de vote au plan national et a doublé le mois dernier son score lors d'un scrutin régional en Haute-Autriche (nord), dépassant là aussi la barre des 30% et s'arrogeant la deuxième place derrière l'ÖVP. L'arrivée depuis l'été de dizaines de milliers de migrants et réfugiés souhaitant demander l'asile en Europe de l'Ouest a dopé les formations d'extrême droite sur le continent. Au cours de sa campagne, le candidat FPÖ a défendu l'idée d'installer des clôtures aux frontières, comme l'a fait le Premier ministre hongrois Viktor Orban dans son pays, mais a axé l'essentiel de son discours sur le pouvoir d'achat et la protection sociale pour tenter de mordre sur l'électorat populaire du SPÖ. Plus de 200.000 migrants sont entrés en Autriche depuis début septembre, suscitant aussi un important mouvement de solidarité dans le pays. Le scrutin à Vienne a été marqué aussi par la percée d'un nouveau parti libéral, Neos, qui a obtenu 6% des voix, ce qui lui permet de siéger dans la Diète municipale. Traditionnellement faibles à Vienne, les conservateurs de l'ÖVP, partenaires de coalition du chancelier SPÖ Werner Faymann au plan fédéral, réalisent le pire résultat de leur histoire, à 8,7%. M. Faymann a salué le "beau résultat" de M. Häupl, soulignant que "la décence a payé" face au populisme de M. Strache. Bastion de gauche depuis 1919, la capitale autrichienne a toujours été dirigée par un maire SPÖ à l'exception de la période austrofasciste puis nazie, entre 1934 et 1945, au cours de laquelle ce parti était interdit.

