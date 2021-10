Jérusalem (AFP). Un jeune Palestinien tué en Cisjordanie, 4 juifs blessés à l'arme blanche en Israël

Un jeune Palestinien a été tué dimanche par l'armée israélienne en Cisjordanie alors qu'une nouvelle attaque à l'arme blanche a fait quatre blessés en Israël, dans un contexte de violences exacerbées qui réveille le spectre d'une nouvelle intifada. Dans la bande de Gaza, un raid aérien israélien a tué tôt dimanche une Palestinienne enceinte et sa fillette de deux ans. Quelques heures plus tard, Israël a affirmé avoir déjoué une tentative d'attentat à la bombe près d'une colonie israélienne en Cisjordanie occupée. La dernière attaque de ce genre remonte au 21 novembre 2012 à Tel-Aviv, selon les autorités israéliennes. La vague actuelle de violences en Israël et dans les Territoires palestiniens fait craindre une troisième intifada après les soulèvements populaires palestiniens de 1987 et 2000 contre l'occupation israélienne, qui ont fait des milliers de morts. Depuis le 1er octobre et le meurtre par balles de deux colons israéliens en Cisjordanie occupée, 24 Palestiniens ont été tués, dont sept auteurs présumés d'attaques à l'arme blanche, ainsi que quatre Israéliens. La Cisjordanie occupée a été le théâtre de nouveaux heurts dimanche. Un jeune Palestinien de 13 ans a été tué par l?armée israélienne dans des heurts à Ramallah qui ont également fait au moins 20 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé. Près de Naplouse, au poste de contrôle de Huwara, une centaine de jeunes ont jeté des pierres sur les soldats israéliens qui ont riposté à balles réelles faisant au moins 55 blessés, ont constaté les journalistes de l'AFP. - "Je l'ai vue mourir" - Dans le nord d'Israël, un jeune Arabe israélien de 20 ans a foncé dans sa voiture sur un groupe de juifs près d'un kibboutz du nord d'Israël avant de les poignarder, blessant quatre d'entre eux dont une jeune femme grièvement atteinte, selon la police israélienne qui a arrêté l'assaillant. En Cisjordanie occupée, la police a de son côté indiqué avoir déjoué un attentat à la bombe près de la colonie israélienne de Maalé Adoumim. Selon la Sécurité intérieure, un policier a arrêté un véhicule qui suivait de près une voiture de police. La conductrice a alors mis le feu à des produits inflammables qu'elle transportait avec une bonbonne de gaz et a tenté de sortir du véhicule. L'explosion a légèrement blessé un policier et grièvement la conductrice, une Palestinienne de 31 ans, sur laquelle des documents louant les "martyrs" ont été retrouvés sur elle. Ce type d'attaque à la bombe avait semé la terreur chez les Israéliens pendant la deuxième Intifada. Dans la bande de Gaza, atteinte vendredi par l'engrenage de la violence, l'armée israélienne a mené dimanche avant l'aube un raid aérien en représailles au tir d'une roquette interceptée samedi soir par le système antimissiles "Dôme de fer". Elle a précisé qu'elle visait deux ateliers de fabrication d'armes du mouvement islamiste Hamas. La roquette interceptée samedi était la deuxième tirée de Gaza depuis vendredi. Nour Hassan, 30 ans, et sa fille Rahaf, 2 ans, ont été tuées dans la destruction de leur maison dans ce raid, selon des sources médicales palestiniennes. La dépouille de Rahaf a d'abord été disposée auprès de son père blessé, pour d'ultimes adieux. Yahya Hassan, en pleurs, a alors pressé ses joues comme pour la réveiller et l'a embrassée. "Israël devrait venir voir le site qu'il a bombardé. Il devrait venir voir ces êtres humains qu'on a sortis des décombres de la maison. Ma femme est restée sous les gravats une demi-heure. J'entendais sa voix et je l'ai vue mourir avec ma fille. Ma femme était enceinte de cinq mois. Qu'est-ce qu'elle avait fait ?", a-t-il dit, étranglé par les sanglots. - "Actes insensés" - Ces décès mettent à l'épreuve le cessez-le-feu tendu observé depuis fin août 2014 dans la bande de Gaza qui sort de trois guerres avec Israël en six ans. On ignore si le Hamas, qui exerce une domination sans partage sur l'enclave palestinienne, ou une autre force est l'auteur des tirs de roquettes. Mais "nous prévenons l'occupant (israélien) qu'il ne doit pas poursuivre ses actes insensés", a mis en garde un porte-parole du Hamas, Sami Abou Zouhri.

