Buzz - Kate et William: un repas de noces So British

"Nous nous efforçons toujours de mettre en avant ce qui est britannique": Mark Flanagan, cuisinier en chef de la reine Elizabeth II, n'en dira pas plus, réduisant les chefs à spéculer sur ce que mangeront les 300 invités.

"Je pense qu'ils auront du pâté de Gleneagles, qui est une terrine de truite, saumon et maquereau fumés", explique à l'AFP Darren McGrady. Surnommé "The Royal Chef", le cuisinier a servi la reine Elizabeth II puis la princesse Diana jusqu'à son décès en 1997, ainsi que ses enfants les princes William et Harry.

"Puis, je verrais bien des steaks gaéliques (flambés au whisky) ou un agneau biologique de Highgrove", la ferme du prince Charles, père de William. En 1986, un "Carré d'Agneau Paloise" (avec une sauce à la menthe) avait été servi aux noces du prince Andrew et Sarah Ferguson. Quant au dessert, le chef parie sur un flan à la banane, "favori du prince William".

L'incontournable "fruitcake" suivra. Commandé à la célèbre pâtissière Fiona Cairns, qui compte notamment parmi ses clients l'ancien Beatle Paul McCartney. Kate Middleton a exigé que le gâteau soit décoré de 16 fleurs symbolisant le bonheur (la rose), la tendresse (le lys), le mariage (le lierre)...

Véritable oeuvre d'art, elle sera exposée lors du vin d'honneur qui aura lieu en milieu de journée dans la majestueuse "Galerie des tableaux" du palais de Buckingham, au milieu des Rembrandt, Poussin et autres Rubens.

A ses côtés, figurera un autre dessert, voulu par le prince William cette fois: un gâteau au chocolat confectionné à partir des fameux "tea biscuits" McVitie's. "Le prince en raffolait, enfant", explique Paul Courtney, le chef pâtissier de McVitie's.

Steaks, gâteau aux fruits, biscuits à thé : le repas est "aussi britannique que possible", reconnaît Darren McGrady. Pourtant, comme le veut la coutume, le menu sera entièrement écrit en français. "Cela date de l'époque où tout le monde en cuisine était français", explique l'auteur de "Eating Royally".

Aux traditions, Kate et William ont été contraints de se plier. Mais le couple qui se veut "moderne" n'en a pas moins initié une petite révolution de palais, en rompant avec le rituel du "Wedding Breakfast", un déjeuner servi à table qui avait l'habitude de suivre la messe.

Kate et William n'auront qu'un buffet, à la manière du vin d'honneur à la française. Il est vrai qu'ils ont invité 600 convives, contre 120 en 1981 aux noces du prince Charles et de Diana.

"C'est une entorse à la tradition", résume Darren McGrady, même si c'est en 1999, lors des noces du prince Edward et Sophie Rhys-Jones, que pour la première fois le "Wedding Breakfast" s'est réduit à un buffet.

Les convives n'y perdront pas au change. Car les canapés, servis dans les luxueux "Appartements d'Etat" du palais de Buckingham, ne seront pas les bouchées de M. Tout-le-Monde. Truffes au champagne Hugot & Clement (une recette de 1687), blini à la betterave, oeufs de caille au sel de céleri...

Les cuisines royales préparent chaque année 550 repas pour environ 50.000 personnes. Et pour le Jour J, 21 personnes seront aux fourneaux. Mais une erreur est vite arrivée, comme se souvient Darren McGrady.

"J'avais servi une quiche au saumon pour le prince Andrew. Il m'a appelé et m'a dit: +La prochaine fois, n'utilisez pas de pâte sucrée+. Au lieu de la pâte salée, j'avais pris celle prévue pour la tarte aux pommes".



