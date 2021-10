Caen-Paris (1-2) : Malherbe a perdu son dernier joker

Avant la rencontre, si Malherbe pensait aux trois points pour se rapprocher un peu plus du maintien, les Parisiens n'avaient pas moins envie d'engranger des unités dans l'optique d'une qualification européenne. Les désirs parisiens ne tardaient pas à se découvrir. Portés vers l'offensive, les joueurs de la capitale s'offraient logiquement la première occasion de la rencontre. Sur un bel enchaînement côté droit, Clément Chantôme tenta de trouver Nênê, mais Alexis Thébaux coupa parfaitement la trajectoire du ballon. Ce n'était que partie remise. Deux minutes plus tard, les hommes d'Antoine Kombouaré, parvenaient à passer côté gauche. Clément Chantôme adressa alors un bon ballon au deuxième poteau pour Christophe Jallet qui n'avait plus qu'à s'appliquer pour ouvrir le score (0-1, 13').

Mis en confiance par se premier but, les Parisiens ne relâchèrent pas la pression. Trois minutes plus tard, il fallait un magnifique arrêt d'Alexis Thébaux pour contrer une frappe de Mathieu Bodmer (16').

Devant l'allant parisien, les Caennais n'avaient pas grand chose à proposer en cette première période. Pressés de revenir au score, ils confondaient vitesse et application, manquant de nombreux enchaînements dans le jeu court. Au contraire, les Parisiens toujours à l'aise dans le contrôle des opérations, s'offraient une nouvelle occasion par Mathieu Bodmer qui, de la tête, trouvait le poteau du portier bas-normand (33').

Cette occasion manquée les Parisiens avait le don de sonner le réveil malherbiste. Les Caennais réussissaient alors quelques enchaînements, même si trop statiques, ils peinaient à trouver la solution. Peu avant la mi-temps, Youssef El Arabi, seul au deuxième poteau envoyait le ballon de la tête dans les tribunes (43').



Manque de réalisme



Au retour des vestiaires, Franck Dumas avait demandé à ses pions offensifs de jouer plus haut, Youssef El Arabi se retrouvant à la hauteur de Kandia Traoré, aux avants postes. Mais, il fallut attendre l'entrée en jeu de Romain Hamouma et de Grégory Leca à la 50' minute de jeu, pour voir les Rouge et Bleu emballer la rencontre.

Si tôt les remplacements effectués, les Caennais se portaient vers l'offensive. Grégory Leca trouvait Romain Hamouma qui adressait une merveille de centre pour Youssef El Arabi parti dans le dos de la défense. Mais une fois de plus sa tête n'attrapait pas le cadre de Grégory Coupet. Bonne frappe plein axe de Romain Hamouma (58') sur laquelle le portier parisien se couche bien.



Romain Hamouma, encore lui, héritait d'une passe par-dessus la défense de Grégory Proment. Son bon contrôle de la poitrine lui permettait alors de s'ouvrir le chemin des buts (66'). La chance des Caennais d'égaliser était passée. Sur un contre, Mathieu Bodmer développait le jeu côté droit, avant de trouver Clément Chantôme dans la surface de réparation bas-normande. Le numéro 20 parisien, alors totalement excentré prenait sa chance et marquait un but totalement improbable (2-0, 69').

Alors que les Parisiens cherchaient à préserver leur avance, Malherbe ne parvenait pas à trouver la faille. Sur une énième accélération, Romain Hamouma prenait le meilleur sur Siaka Tiéné avant de centrer en retrait. Mais sur ce coup, Youssef El Arabi arrivait trop vite et manquait le ballon (83'). A la 90' minute de jeu, c'était au tour de Romain Hamouma de rater son un contre un face à Grégory Coupet, après un bon service de l'international marocain. Les Malherbistes arrachèrent tout de même la réduction du score, suite à un nouvel enchaînement du tamdem El Arabi-Hamouma, conclu par ce dernier de la tête (2-1, 90 +3).



Avec cette deuxième défaite consécutive, Malherbe a grillé une cartouche de plus en vu du maintien. Surtout, la zone de relégation s'est dangereusement rapprochée en l'espace de deux journées. Le déplacement à Sochaux la semaine prochaine sera forcément capital.



La feuille de match

CAEN-PARIS : 2-1 (0-1)

Samedi 9 avril 2011 - 30e journée de Ligue 1

18 981 spectateurs



Buts : Hamouma (90' + 3) Jallet (13') et Chantôme (69') pour Paris

Cartons jaunes : Yatabaré (17') pour Caen, Makelele (37') pour Paris



Caen : Thébaux - Inez, Seube, Heurtaux, Raineau - Proment, Yatabaré (Leca, 50'), Mollo (Morel, 70'), Nivet, El Arabi - Traoré (Hamouma, 50')

Paris : Coupet - Ceara, Sakho, Tiene, Armand - Makelele, Chantome, Bodmer (Hoarau, 69'), Nênê, Jallet - Erding (Clément, 81')







