Gaza (Territoires palestiniens) (AFP). Les violences gagnent Gaza, six Palestiniens tués

Les violences se sont étendues vendredi pour la première fois à la bande de Gaza où six jeunes Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens, le chef du Hamas parlant de nouvelle intifada. Au même moment, l'animosité grandissait en Israël où un juif a poignardé deux Palestiniens et deux Arabes israéliens, le premier acte de représailles contre une vague d'agressions au couteau par des Palestiniens qui s'est poursuivie vendredi. Six jeunes de Gaza, dont un de 15 ans, ont été tués et 80 autres blessés, dont 10 grièvement, par des tirs de l'armée à l'est des villes de Gaza et de Khan Younès lors de rassemblements en solidarité avec les Palestiniens de Cisjordanie occupée et de Jérusalem-Est. Il s'agit de la journée la plus meurtrière à Gaza depuis la guerre de l'été 2014. Se pose maintenant la question de la réaction de la population dans la bande de Gaza, du mouvement islamiste Hamas qui la contrôle d'une main de fer mais aussi des autres forces présentes dans l'enclave. Des centaines de jeunes sont allés manifester devant la barrière qui enferme hermétiquement le territoire. C'est la première fois depuis longtemps que des manifestations aussi importantes se déroulaient dans cette zone où les Palestiniens s'exposent aux tirs israéliens s'ils approchent trop près. Les jeunes Palestiniens, certains au visage recouvert du keffieh et d'autres tête nue, parfois en simple débardeur, ont défié les soldats en lançant des cailloux à la main ou au lance-pierres, ont constaté les photographes de l'AFP. Les soldats israéliens "ont ouvert le feu sur les principaux agitateurs quand les manifestants se sont approchés en jetant des pierres et en roulant des pneus enflammés", a expliqué l'armée. - 'Accentuer l'intifada' - Mohammed al-Raqab, 15 ans, Ahmed al-Hirbaoui, Chadi Daoula, Abed al-Wahidi, Adnane Abou Aliane et Nabil Charaf, 20 ans, sont les premiers Gazaouis tués depuis le 1er octobre et le début d'une escalade de violences entre Palestiniens et Israéliens. La bande de Gaza, où Israël a livré au Hamas ainsi qu'à d'autres groupes armés palestiniens une guerre meurtrière en 2014, était restée jusqu'à présent à l'écart des violences. Mais vendredi, le chef du mouvement islamiste dans l'enclave n'a pas hésité à parler de nouvelle intifada, du nom des soulèvements populaires de 1987 et 2000 qui ont fait des milliers de morts. "Nous appelons à renforcer et accentuer l'intifada (). Gaza remplira son rôle dans l'intifada de Jérusalem et elle est plus que prête à l'affrontement", a dit Ismaïl Haniyeh lors de son prêche pendant la prière hebdomadaire dans une mosquée de Gaza. Saëb Erakat, un proche du président palestinien Mahmoud Abbas, a lui dénoncé "un nouveau massacre en Palestine" de la part d'Israël. Si la montée des tensions a réveillé le spectre d'une troisième intifada, des analystes estiment communément qu'on n'en est pas là mais mettent en garde contre le risque qu'un incident grave ne mette le feu aux poudres pour de bon. "Nous sommes actuellement dans une spirale qui va en s'amplifiant", a dit à l'AFP Ido Zelkovitz, expert en histoire palestinienne à l'université de Haïfa. Il a souligné le dilemme du Hamas à l'heure de décider ou non de représailles: ne pas provoquer une confrontation à grande échelle ou ne pas rester "à la traîne" d'un mouvement qui prend de plus en plus un caractère religieux. - 'Tous des terroristes' -

