A Caen, le tourisme se réinvente en 2016

134 716 visiteurs en juillet et 182 660 en août : les chiffres de fréquentation dans les musées et sites touristiques caennais, en hausse de plus de 6% par rapport à une année 2014 pourtant exceptionnelle, parlent d'eux-mêmes. Le bilan très satisfaisant de cette saison estivale donne des tas d'idées à la municipalité et à l'office de tourisme de Caen, qui comptent bien capitaliser sur de nouveaux rendez-vous pour développer la destination caennaise.

En tout premier lieu, l'année 2016 sera l'occasion de rappeler tout l'héritage qu'a légué Guillaume Le Conquérant, dont on fêtera les 950 ans de la Bataille d'Hastings. Normandie Impressionniste fera son retour, tout comme le salon des livres Epoque ou le rendez-vous Eclats de rue.

Par ailleurs, un chantier sera lancé pour modifier la signalétique trop éparpillée et peu cohérente, notamment pour faciliter les déplacements entre Mémorial de Caen et centre-ville. 30 000 euros vont y être consacrés cette année, et un investissement égal les prochaines années.

Croisières et tourisme d'affaires font également partie des pistes que la municipalité souhaite développer à moyen terme.

Christophe Marchais est le directeur de l'office de tourisme de Caen :