Transfert de compétences Département / Métropole Rouen Normandie : l'avertissement de F.Sanchez

La tension se fait plus forte ces derniers jours entre le Département de Seine-Maritime, présidé par Pascal Martin (UDI), et la Métropole Rouen Normandie de Frédéric Sanchez (PS). En cause : le transfert de compétences et des montants correspondants à des musées et de la voirie. Explications.